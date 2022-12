Triunfo suado deixa águias a salvo

Mandar no jogo, ser surpreendido, ter a frieza de dar a volta e a fortuna de sair por cima. Em suma, foi este o enredo do jogo entre o Benfica e os Leões de Porto Salvo, que os encarnados venceram por 2-1, depois de terem estado a perder por 1-0, e seguem invictos na liderança ao fim de 12 jornadas.Foi com o Benfica no comando que teve início o jogo, mas com os encarnados a sentirem muitas dificuldades em contornar os coesos e bem organizados Leões de Porto Salvo. E sempre conseguiam iam esbarrando num inspirado André Correia que, com um punhado de grandes defesas, foi adiando o golo. Acabou por surgir, mas por parte dos visitados, através de Djaelson Filho que, servido por Ruan Silvestre, inaugurou o marcador contra a corrente do jogo e deixou a equipa de Oeiras em vantagem. A resposta foi pronta e Arthur disparou... à trave. Seria mesmo o camisola 10 a marcar o empate, ainda antes do intervalo, com um tiro colocado a partir da direita. A segunda parte até acabou por ser mais equilibrada, com os visitantes mais ousados no ataque, mas acabou por ser o Benfica a chegar à vitória, com um autogolo de Djaelson Filho que, ao tentar impedir Jacaré de marcar, introduziu a bola na própria baliza.