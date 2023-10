UEFA dá razão às queixas de Portugal e Finlândia e prepara-se para punir Geórgia e Arménia

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA respondeu afirmativamente às queixas das Federações de Portugal e Finlândia e prepara-se para sancionar a Geórgia e a Arménia por utilização irregular de jogadores na sequência de naturalizações. Segundo o 'Relevo', as duas seleções serão punidas com uma derrota por 5-0 nos jogos realizados no passado dia 20 de setembro, a contar para a 2.ª jornada do Grupo E da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Em termos práticos, diga-se, ficará tudo na mesma. Os georgianos já haviam sido derrotados (2-4) pela seleção portuguesa, ao passo que a Arménia perdeu (2-3) diante dos finlandeses.Depois desses encontros, as federações portuguesa e finlandesa coordenaram uma queixa conjunta à UEFA relativamente à utilização de jogadores nacionalizados em ambas as equipas. Nos dois jogos da discórdia, o treinador da Geórgia utilizou oito jogadores brasileiros com passaportes georgianos e o timoneiro arménio lançou sete canarinhos e dois russos.Esta não é uma situação nova no mundo do futsal, bem pelo contrário, mas a FIFA e a UEFA começam a demonstrar vontade em mudar o paradigma. Recorde-se que em 2004, por exemplo, a seleção italiana disputou o Campeonato do Mundo com 12 jogadores naturalizados e apenas dois italianos de gema.