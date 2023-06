Usbequistão vai acolher Mundial de futsal em 2024

O Usbequistão vai acolher a 10.ª edição do Mundial de futsal, que irá decorrer entre 14 de setembro e 6 de outubro de 2024, anunciou esta sexta-feira a FIFA, durante a reunião do conselho do organismo.

Aquele país, que participou pela primeira vez num Mundial da modalidade em 2016, foi o primeiro a qualificar-se para o torneio de 24 seleções, que será composto por outras quatro equipas asiáticas, três africanas, quatro da América do Norte, Central e Caribe, quatro sul-americanas, uma da Oceania e sete europeias.

"Este é um momento muito especial para a FIFA, pois será o primeiro Mundial da FIFA no Usbequistão, expandindo o número de países que já sediaram um torneio da FIFA e apoiando a missão da FIFA de se tornar verdadeiramente global", salientou o diretor de torneios do organismo, Jaime Yarza.

O dirigente acrescentou que o Usbequistão "é um país do futsal e que comunidade da modalidade merece esta nomeação como país anfitrião da próxima edição do Mundial", conquistado por Portugal em 2021.

"Também estamos muito satisfeitos com o regresso do torneio à AFC [Confederação Asiática de futebol] para a sua 10ª edição. Será a quarta vez na Ásia, com a última edição na Tailândia em 2012. Estamos ansiosos para trabalhar com a Federação de Futebol do Uzbequistão para oferecer um incrível primeiro torneio da FIFA no país", concluiu.

O Brasil é o país com mais títulos na competição, fruto das conquistas em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, seguido da Espanha, campeã em 2000 e 2004, com a Argentina a erguer o troféu pela primeira vez em 2016, antes de Portugal, atual campeão em título.

Além do Campeonato do Mundo, a seleção portuguesa venceu os dois últimos campeonatos da Europa, em 2018 e 2022.