'Vice' do Benfica fala em "autêntica vergonha": «Temos o Robinho no hospital com suspeita de contusão cerebral»

O vice-presidente do Benfica para as modalidades, Fernando Tavares, teceu duras críticas à arbitragem da final da Taça da Liga de futsal, na qual as águias perderam frente ao rival Sporting.





"Tenho orgulho nesta equipa e hoje foi constituída por um conjunto de heróis que, contra tudo e contra todos, lutaram até ao último minuto. A equipa do Benfica só não saiu de campo ao intervalo porque os jogadores pediram para lutar, para irem lá para dentro. O que se passou hoje aqui foi uma autêntica vergonha, uma palhaçada. Uma equipa de arbitragem sem qualquer tipo de qualidade, sem qualquer tipo de qualidade", começou por referir o dirigente, num comunicado aos jornalistas, na zona mista do Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé. Refira-se que nenhum outro membro do Benfica, incluindo o treinador, Pulpis, prestou declarações após o jogo."O Benfica tinha desequilibrado o jogo a seu favor, e há uma equipa de arbitragem que desequilibra o jogo a favor do Sporting, privando o Rocha com um cartão vermelho. O Rocha fez seis jogos pelo Sporting [contra o Benfica], zero vermelhos, faz cinco jogos pelo Benfica, dois vermelhos. Isto é absolutamente inaceitável, é vergonhoso, vergonhoso o que se passou aqui", acrescentou Fernando Tavares, denunciando em seguida agressões a três jogadores encarnados."E o que eu tenho a dizer é que a nossa equipa, o que eu disse à equipa no final do jogo: se mantiverem esta atitude em todos os jogos, vamos ser campeões nacionais, de certeza absoluta. Vai ser muito difícil derrubar esta equipa, a não ser que haja outro roubo como aquele que se verificou aqui hoje. Portanto hoje é um dia de tristeza, um dia de reflexão. Há três jogadores do Benfica que são agredidos, não acontece absolutamente nada. Temos o Robinho no hospital com uma suspeita de contusão cerebral, e perdemos o nosso pivô de referência, o Rocha, dois canhotos, a importância num jogo de futsal e, portanto, ficámos condicionados, e mesmo condicionados na primeira parte com cinco faltas", referiu.

A fechar, o responsável das águias estendeu as críticas à Federação Portuguesa de Futebol. "Há faltas que são perfeitamente inacreditáveis. Isto que se passou aqui é para a Federação refletir, e para o Benfica também refletir, porque o Benfica vai fazer a sua reflexão, se vale a pena andar a investir desta maneira, numa modalidade onde não há verdade desportiva. É que isto não é uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, mas nós não vamos estar calados de certeza absoluta. Isto foi uma autêntica vergonha o que se passou aqui, a equipa de arbitragem, se tivessem dignidade, viam as imagens e pediam desculpa ao Benfica, era o que eles deviam fazer. Não tenho mais nada a dizer", concluiu.