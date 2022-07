Vítor Hugo coloca ponto final na carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga revelou, este domingo, que o guarda-redes de futsal Vítor Hugo decidiu colocar um fim à carreira.Ao longo do seu percurso nos bracarenses, que começou em 2014, Vítor Hugo, de 39 anos, contribuiu para o vice-campeonato dos minhotos em 2016/17, para a presença do clube na Liga dos Campeões de futsal, e para outros momentos importantes tais como finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga.Além disso, o guardião fez parte da Seleção Nacional em duas das conquistas mais importantes da equipa das quinas: o Europeu de 2018 e o Mundial de 2021.Em comunicado, o Sp. Braga deixou muitos agradecimentos a Vítor Hugo - que também já representou Boavista, Fundação Jorge Antunes, Benfica e Rio Ave -, pela "dedicação, empenho e profissionalismo com que sempre representou a instituição".