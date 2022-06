Youtuber 'rouba' camisola 10 a Ricardinho

Ricardinho anunciou ontem um novo passo na carreira, ao assinar pelo Pendekar United , da Indonésia. O ala português, de 36 anos, que recentemente se despediu da Seleção portuguesa, ainda não se despediu das quadras e vai agora jogar do outro lado do mundo.No entanto, nove anos depois da última vez que jogou sem a camisola 10, Ricardinho viu um youtuber 'roubar-lhe' o número. Trata-se de Atta Halilintar, famoso criador de conteúdos asiático que é dono do Pendekar United e que também está inscrito pelo clube. Nem mesmo o futsalista eleito seis vezes o melhor do mundo, em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, demoveram o proprietário do emblema da Indonésia a ceder o número 10.Entretanto, Atta Halilintar também já recorreu às redes sociais para dar as boas-vindas a Ricardinho. "Bem-vindo melhor jogador do mundo! Bem-vindo à família Pendekar United", pode ler-se no instagram do empresário, que revelou a admiração pelo ala português que dura há 10 anos: "Há 10 anos esse era meu primeiro vídeo no youtube [melhores momentos de Ricardinho]! Editei meus próprios vídeos de jogadores de futsal como Ricardinho e Falcão porque o meu sonho era ser um jogador/empreendedor profissional de futsal. Até nas minhas redes sociais eu tinha fotos das sapatilhas do Ricardinho. Finalmente comprei as sapatilhas depois de economizar durante um ano. 10 anos depois, finalmente o Ricardinho tornou-se oficialmente um jogador e parte da família Pendenkar."Como se não bastasse, Atta Halilintar deixou no ar a ideia de que se prepara para contratar mais jogadores de renome: "Prometo que a próxima época trará muitos dos melhores jogadores para o progresso do Futsal deste país". Uma constelação está a nascer no Sudeste Asiático...