Zicky Té e o fantástico golo marcado ao Benfica: «Só respondo com trabalho»

Zicky Té abriu este sábado o marcador do Sporting-Benfica, jogo 3 da final do playoff do campeonato de futsal que terminou com um triunfo leonino por, com um golo de antologia, momento de puro brilhantismo que o pivô não quis salientar."Foi uma partida disputada ao mais alto nível, o melhor dérbi do mundo. Tanto o Benfica como o Sporting estiveram bem, mas caiu para o nosso lado. Estes adeptos são fantásticos", começou por dizer o internacional luso, em declarações ao 'Canal 11', após o final do encontro no Pavilhão João Rocha.Sobre o momento mágico que permitiu ao Sporting adiantar-se no marcador, atirou: "Com tudo o que aconteceu no jogo falar de lances individuais... eu só respondo com trabalho."