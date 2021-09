Zicky: «Agarrámo-nos uns aos outros e fomos para cima deles»

Portugal está nas meias-finais do Mundial de futsal. A equipa das quinas bateu a seleção espanhola por 4-2 depois de ter estado a perder por 2-0. Um resultado que deixa todo o grupo orgulhoso, como expressaram os jogadores Zicky e Afonso Jesus.





"É um bocado difícil de descrever, mas sinto-me feliz e orgulhoso da equipa. Vai ser mais um momento para guardar na minha caixinha de recordações. Um momento bonito que se viveu aqui, um ambiente incrível e um apoio fantástico. É difícil estar a perder com uma seleção como a Espanha e dar a volta por cima, mas mostrámos o que é Portugal e do que somos feitos. A união, a garra que metemos em campo e o apoio do público foram pontos-chave para conseguirmos dar a volta ao resultado. Agarrámo-nos uns aos outros e fomos para cima deles", disse Zicky.Afonso Jesus destacou que a Seleção Nacional nunca baixou os braços. "É o reconhecimento do nosso trabalho. Foi muito trabalho de equipa e esforço. Felizmente, conseguimos alcançar mais um objetivo. Agora, é pensar no próximo desafio. A sensação é sempre muito boa. Quando se sente a equipa toda junta, todos a lutar para o mesmo, é ainda melhor", referiu."Entrámos no jogo a saber aquilo que queríamos e, mesmo com os dois golos sofridos, não nos desviámos do nosso objetivo. Unimo-nos ainda mais e conseguimos virar o jogo. Pessoalmente, foi dos jogos que mais gostei de jogar. O limite está onde nós o impusermos. Se nos unirmos, acreditarmos em nós e em quem nos apoia, conseguimos alcançar os objetivos", acrescentou.