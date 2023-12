Benfica 'atropela' e faz o pleno na Liga dos Campeões de futsal

Depois de duas vitórias pela margem mínima e o apuramento para a final four garantido, o Benfica terminou a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal da melhor forma, com uma goleada no Kosovo por 10-1 sobre o Prishtina, anfitrião do Grupo A.

Os encarnados foram superiores e, sem surpresa, colocaram-se na frente por Afonso Jesus, com Diego Nunes a aumentar a vantagem e novamente Afonso a faturar antes do intervalo. Na segunda metade, a equipa de Mário Silva ligou a ‘máquina’ e marcou... por sete vezes. "O jogo trazia um compromisso individual e coletivo perante a dimensão internacional do Benfica. Saímos desta competição com o sentimento de dever cumprido com distinção", vincou o técnico dos encarnados. Nos outros grupos, destaque para o apuramento do Barcelona de Erick e André Coelho, que levou a melhor sobre o Riga, de Ricardinho (3-2). Já o Palma, atual campeão europeu – bateu o Sporting na última final –, também se qualificou apesar do empate (2-2) com o HIT Kiev.

Hoje, Sporting e Anderlecht defrontam-se para decidir quem regressará à fase final, na qual os leões golearam os belgas (7-1) nas meias-finais da última época. Os tricampeões nacionais só precisam de um empate pois têm vantagem no saldo de golos. "Temos tudo para vencer e não precisar do empate. É sempre bom jogar com dois resultados, mas o foco está na vitória", disse o capitão João Matos, que regressa de suspensão.