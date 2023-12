Nuno Dias: «Nada disto fará sentido se as coisas não correrem bem no domingo»

Nuno Dias, treinador do Sporting, destacou o comportamento da equipa após a goleadaaos húngaros do Haladás, num encontro referente à 2.ª jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

"Tivemos, mais uma vez, compromisso, esforço e atitude competitiva, e acho que fizemos um resultado extraordinário contra um adversário que, hoje, se apresentou muito melhor do que contra o Anderlecht. Dificultaram a nossa pressão e isso ainda valoriza mais a nossa vitória. Não há um lance em que diga que recuámos a pressão ou os níveis de agressividade", disse o técnico dos leões, vincando que o mais importante será naturalmente selar a qualificação para a 'final four' da competição.





"Os jogadores estão de parabéns e merecem tudo o que está a acontecer, mas nada disto fará sentido se as coisas não correrem bem no domingo. Sabemos que temos dois resultados a nosso favor, e o passado diz-nos que foi vantajoso para nós em algumas ocasiões, mas noutras não foi assim. Quem joga para empatar, perde. Vamos jogar para ganhar ao Anderlecht e fazer um grande resultado outra vez. Espero contar novamente com um ambiente incrível a ajudar-nos bastante", realçou.