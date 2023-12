Nuno Dias: «Não há segredos. Há trabalho, qualidade e uma união muito grande»

O Sporting venceuo Anderlecht e carimbou a qualificação para a final four da Liga dos Campeões de futsal. No final do encontro, Nuno Dias destacou a união da equipa e o facto da formação leonina marcar presença nesta fase da competição pela oitava vez nos últimos 10 anos.

"Não há segredos. Há trabalho, qualidade e uma união muito grande de um grupo que é ambicioso. Temos jogadores jovens que querem triunfar, mas também temos jogadores experientes que querem triunfar ainda mais. Temos qualidade, mas quando nos unimos desta forma ficamos uma equipa muito difícil de bater. Depois, com um ambiente destes e a forma como cumprimos à risca o plano traçado só me deixa orgulhoso com os meus jogadores. Fizemos história e merecemos festejar. Nos últimos dez anos o Sporting marcou presença oito vezes na final-four da competição", referiu o treinador do Sporting, questionado depois sobre se a final da Liga dos Campeões da época passada está atravessada na garganta.





"Queremos vencer todas as competições. Independentemente do que aconteceu e termos perdido essa final nas grandes penalidades como foi, queremos chegar à final-four num momento de forma idêntico a este, e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para conquistar a Liga dos Campeões de futsal."