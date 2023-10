Sporting e Benfica entram em ação na Champions de futsal

Sporting e Benfica entram hoje em ação na Ronda Principal da Champions. Os leões, com 2 troféus (2019 e 2021) e finalistas vencidos em 2022, discutem o grupo na Croácia e o primeiro rival é o HIT Kiev (Ucrânia). O técnico Nuno Dias traçou a meta: "São equipas fortes, mas temos o objetivo de passar bem intacto, de preferência na primeira posição." As águias, campeãs da prova em 2010 e derrotadas nas ‘meias’ da final four da época passada, jogam na Eslovénia e estreiam-se com o Etoile Lavalloise (França). O treinador Mário Silva assume que "o Benfica tem a obrigação de ser a equipa mais forte." Os três primeiros de cada grupo apuram-se para a Ronda de Elite.