Sem espinhas! Anfitrião, o Sporting arrancou a participação na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, no Pavilhão João Rocha, com uma goleada esclarecedora por 9-1 sobre os sérvios do Loznica, num jogo de sentido único e que evidenciou a diferença entre as equipas.

Nuno Dias tinha alertado para a importância do primeiro jogo e os leões não facilitaram, colocando-se na frente do marcador logo a abrir por Zicky. A seguir foi Merlim a brilhar com um golo ao seu estilo, rematando para o canto superior direito da baliza. Ainda na primeira parte, os verdes e brancos voltaram a festejar mais duas vezes... num minuto: por Pauleta, numa boa jogada de contra-ataque, e por Diogo Santos, noutra boa combinação.

No regresso, o domínio manteve-se e Tomás Paçó, com um remate de primeira a passe de Merlim, fez o quinto. Já o sexto foi uma infelicidade de Dandan, enquanto o golo de honra dos visitantes foi da autoria de Rosic, que foi mais rápido que Gonçalo Portugal a chegar à bola. Por fim, Merlim voltou a ‘molhar a sopa’, assim como Hugo Neves, que foi ainda a tempo de fazer dois golos para fechar o resultado.