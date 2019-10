Benfica junta-se a Sporting nos candidatos a organizar Ronda de Elite

Depois do Sporting confirmar a intenção de acolher a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, agora foi o Benfica a aparecer entre os candidatos a organizar os grupos desta fase da prova. A UEFA anunciou, esta quarta-feira, todas as sete possibilidades, destacando-se ainda a presença de KPRF Moscva (Rússia), Tyumen (Rússia), El Pozo Múrcia (Espanha), Kairat Almaty (Cazaquistão) e Stalitsa Minsk (Bielorrússia). Pela primeira vez os quatro anfitriões serão escolhidos por sorteio, que se realiza já esta sexta-feira, pelas 13h00, em Nyon (Suíça).





A Ronda de Elite será composta por quatro grupos com igual número de equipas, sendo que os vencedores de cada grupo apurar-se-ão para a final four da Liga dos Campeões, que decorre em abril do próximo ano.