Sporting candidata-se a organizar Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting anunciou esta sexta-feira a candidatura pelo quarto ano consecutivo à organização da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que vai decorrer de 19 e 24 de novembro."Vamos candidatar-nos para receber de novo a prova no Pavilhão João Rocha. Este ano, o regulamento mudou, mas é certo que vamos enviar a nossa candidatura", revelou Miguel Albuquerque diretor-geral das modalidades dos leões.Ao contrário da prática habitual, em que a organização é atribuída diretamente, este ano há espaço para mais candidaturas, sendo que a vencedora será encontrada por sorteio.Se o sorteio for favorável ao clube lisboeta, campeão da Europa em título, esta será a quarta vez consecutiva que os verde e brancos têm essa responsabilidade, reforçando a experiência que já conta com 10 eventos em várias fases desta prova da UEFA.Os leões organizaram vários "grandes eventos" no último ano - a Ronda de Elite, as final four da Liga Europeia e da Taça Continental de hóquei em patins, bem como os jogos da Liga dos Campeões de andebol -- facto que o dirigente considera "importante para a afirmação do Sporting".