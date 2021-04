Rússia-Portugal, em direto: já há onzes oficiais

- ONZE DA RÚSSIA: Todua; Mashkova, Belomyttseva, Kozhnikova e Abdullina; Samoylova e Kozlova; Fedorova, Smirnova e Chernomyrdina; Korovkina.





Vamos lutar até ao apito final! Queremos estar no Europeu! #VamosComTudo



' -



? 15h

@Canal_11Oficial



We'll fight until the final whistle! #TeamPortugal wants to be at the Euro! pic.twitter.com/yXnj7syVVO — Portugal (@selecaoportugal) April 13, 2021

No banco estão Shcherbak, Grichenko, Petrova, Myagkova, Sheina, Ilyinykh, Galay, Kurochkina, Morina, Pantyukhina, Kuropatkina e Yakupova.Inês Pereira; Ana Borges, Carole Costa, Sílvia Rebelo e Joana Marchão; Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton e Cláudia Neto; Jéssica Silva e Francisca Nazareth.No banco estão Patrícia Morais, Rute Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Alícia Correia, Andreia Jacinto, Andreia Faria, Fátima Pinto, Ana Dias, Ana Capeta, Carolina Mendes e Telma Encarnação.- Já há onzes oficiais!- A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.- A seleção lusa está pela quarta vez num playoff de acesso à fase final e tenta alcançar a segunda participação num Europeu, após a presença inédita no Euro'2017, nos Países Baixos, competição em que se ficou pela fase de grupos.- "O pensamento é só um. Numa situação de playoff é procurar ganhar, voltar a entrar forte, com a mesma competência, a criar boas oportunidades e conseguir concretizá-las, que foi aquilo que nos faltou no Restelo, principalmente na primeira parte. [Na 1.ª mão] Fomos sempre melhores e criámos sempre as melhores oportunidades e isso deixa-nos acreditar, permite-nos acreditar que é possível. Esta equipa tem tido esse registo de nunca desistir e, até ao apito final, de certeza que iremos lutar por aquilo que são os nossos objetivos", disse Francisco Neto, ao site da FPF.- Hoje, em Moscovo, o selecionador Francisco Neto já poderá contar com Jéssica Silva, que falhou o primeiro jogo devido às restrições de viagens impostas pela pandemia da covid-19, mas continuará sem Diana Silva (Aston Villa) e Vanessa Marques (Ferencváros), pelas mesmas razões.- A primeira mão do playoff, disputada na sexta-feira no Estádio do Restelo, em Lisboa, foi 'madrasta' para Portugal, que esteve por cima do jogo com a Rússia, mas não marcou e acabou derrotado por um golo totalmente consentido, aos 51 minutos. A guarda-redes Patrícia Morais esteve infeliz no lance, ao alhear-se da bola, quando esta tocou na parte superior da barra e desceu para ficar à mercê de um cabeceamento fácil da avançada russa Nelli Korovkina.- O jogo tem arbitragem da francesa Stéphanie Frappart- Boa tarde! A seleção portuguesa de futebol feminino tenta hoje, a partir das 15 horas, na Sapsan Arena, em Moscovo, voltar a fazer história e garantir um lugar no Europeu de 2022, em Inglaterra, mas precisa de recuperar em Moscovo, frente à Rússia, de uma desvantagem de 1-0