Portugal encontra Alemanha na qualificação para o Mundial feminino de 2023

A seleção feminina vai defrontar Alemanha, Sérvia, Israel, Turquia e Bulgária no grupo H na campanha de apuramento para o Mundial'2023, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Nyon.

Portugal, que nunca se apurou para um Mundial, não teve a sorte do seu lado, ao encontrar a bicampeã mundial Alemanha, em 2003 e 2007, numa qualificação que apura diretamente os vencedores de cada um dos nove grupos, e coloca os segundos em 'play offs'.

De todas as 51 equipas que entraram no sorteio, Portugal saiu do pote 2, enquanto no pote 1 estavam as primeiras nove cabeças de série, com a Alemanha, como a mais destacada, segunda do 'ranking' mundial.

Entre as outras seleções sorteadas no grupo H, Portugal é o segundo mais bem cotado, na 29.ª posição da FIFA, enquanto a Sérvia é 41.ª, a Turquia 69.ª, Israel 72.º e a Bulgária 78.ª.

A fase de qualificação decorrerá entre setembro deste ano e setembro de 2022, e os 'play-offs' em outubro de 2022.

A seleções europeias têm direito a 11 lugares diretos no Mundial2023, a disputar na Nova Zelândia e na Austrália, com nove a saírem dos vencedores dos grupos de apuramento, e mais duas encontradas através dos 'play-offs', a disputarem em duas fases.

Após a fase de grupos, os três segundos mais bem classificados apuram-se diretamente para um 'play-off' final, enquanto os seis restantes segundos apuram-se para uma eliminatória prévia, a uma mão, para encontrar mais três equipas

Depois, os três vencedores juntam-se então, também a um único jogo, aos três melhores segundos provenientes da fase de grupos.

Desse 'play-off', dois dos vencedores apuram-se diretamente para a fase final do Mundial, juntando-se aos nove da fase de grupos, e uma terceira seleção, vencedora, mas com pior 'ranking', disputará ainda uma fase intercontinental, num torneio de 10 equipas.

Portugal esteve sucessivamente nas qualificações para os Mundiais desde 1999, mas nunca conseguiu o apuramento, ficando sempre pela fase de grupos.

Na última qualificação, para o Mundial de França, em 2019, a seleção das 'quinas' foi terceira, atrás de Itália, apurada, e Bélgica.

Para o próximo Mundial, que decorrerá entre 10 de julho e 20 de agosto de 2023, as vagas da UEFA aumentaram de nove para 11, tendo em conta que o campeonato do Mundo também passa de 24 para 32 seleções participantes.

Grupos de qualificação da UEFA para o Mundial2023:

Grupo A: Suécia, Finlândia, República da Irlanda, Eslováquia e Geórgia.

Grupo B: Espanha, Escócia, Ucrânia, Hungria e Ilhas Feroé.

Grupo C: Países Baixos, Islândia, República Checa, Bielorrússia e Chipre.

Grupo D: Inglaterra, Áustria, Irlanda do Norte, Macedónia do Norte, Letónia e Luxemburgo.

Grupo E: Dinamarca, Rússia, Bósnia Herzegovina, AzerBaijão, Malta e Montenegro.

Grupo F: Noruega, Bélgica, Polónia, Albânia, Kosovo e Arménia.

Grupo G: Itália, Suíça, Roménia, Croácia, Moldova e Lituânia.

Grupo H: Alemanha, Portugal, Sérvia, Israel, Turquia e Bulgária.

Grupo I: França, País de Gales, Eslovénia, Grécia, Cazaquistão e Estónia.