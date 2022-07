Portugal-Suíça, em direto

Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Joana Marchão; Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton; Ana Borges, Diana Silva e Jéssica SilvaSuplentes: Patrícia Morais, Rute, Costa, Alícia Correia, Sílvia Rebelo, Suzane Pires, Vanessa Marques, Fátima Pinto, Lucia Alves, Carolina Mendes, Kika Nazareth, Andreia Faria e Telma EncarnaçãoA Seleção Nacional começa hoje a sua campanha no Europeu de futebol feminino, às 17h00, diante da Suíça. É o arranque do grupo C, que conta também com as seleções da Holanda e da Suécia. Acompanhe tudo em direto aqui!