Ana Borges atingiu marca histórica frente à Suíça: «Preferia que fosse com a vitória»

Ana Borges fez este sábado o 145.º jogo pela Seleção Nacional feminina e igualou Carla Couto no topo da lista de internacionais lusas. Após o empate diante da Suíça, na 1.ª jornada do Grupo C do Europeu, a ala lamentou o desfecho mas sublinhou a atitude das portuguesas."É sempre bom fazê-lo [chegar às 145 internacionalizações] e num Europeu é muito bom. Mas preferia que fosse com a vitória. Mostrámos o caráter que esta equipa tem e isso é uma mais-valia", disse a jogadora de 32 anos, aos microfones do Canal 11."Não foi uma entrada fácil. Quem viu o jogo ate ao fim viu que fomos a equipa que mereceu os três pontos. Sabíamos o potencial da Suíça mas fizemos o nosso jogo.""Disse-nos para estarmos tranquilas, que ainda tínhamos a 2.ª parte. Tínhamos de melhorar nos duelos e fizemos isso. Podíamos ter marcado o terceiro golo.""São completaete diferentes. O nosso foco agora é a Holanda, atual campeã da Europa. Mas vamos demontrar o que demonstrámos hoje. Se conseguirmos os três pontos, melhor ainda.""Todas conseguimos reconhecer que não entrámos da melhor maneira. Mas voltámos a manter o foco no jogo. Quem viu percebeu que podia ter sido outro resultado. Esta equipa realça-se quando as coisas não correm como desejado. E este jogo foi prova disso. Com a família que criámos e a conexão que já temos a jogar, que as coisas vao sair bem. Estreia no Europeu? É um sonho, gostava que fosse de outra forma. Demos o nosso melhor, infelizmente o resultado não foi o que queríamos. Mas mostrámos o que é ser Portugal", afirmou, ao Canal 11, a guarda-redes portuguesa.