Ana Borges: «Não podemos ter a falta de eficácia que de antes»

Ana Borges foi a jogadora presente na antevisão à partida com a Áustria, marcada para esta terça-feira, em que a Seleção Nacional pretende corrigir o resultado anterior, uma derrota por 2-1. Nesse sentido, a ala do Sporting considera que há aspetos a melhorar, mas que o "objetivo é sempre o mesmo"."Depois de uma derrota, o objetivo passa sempre por querer conquistar os mesmos três pontos. Às vezes não corre tão bem, mas jogamos em casa e sabemos o que temos que melhorar e é claro, jogar em casa implica manter cá os três pontos. É obrigatório focarmo-nos em nós e melhorar todos os aspetos", atirou a experiente jogadora de 33 anos."Como disse, trabalhamos todos os aspetos. Não só a finalização, mas também cometemos erros cá atrás, não foi só falta de eficácia. Procuramos melhorar em tudo nos treinos, porque afinal perdemos todas, não perdeu só quem falhou. O coletivo quer estar melhor em tudo para obter o melhor resultado.""Estamos bem, o grupo está concentrado na vitória para amanhã. Ainda que, na primeira parte, o jogo tenha sido nosso, não é nisso que precisamos de estar focadas. Agora, com os nossos adeptos, não podemos ter tanta falta de eficácia", terminou.