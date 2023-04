Ana Borges quer "ganhar e deixar boa imagem" nos particulares antes do Mundial

Ana Borges assumiu esta terça-feira o objetivo de "ganhar e deixar uma boa imagem" nos dois jogos particulares da seleção feminina portuguesa, frente a Japão e País de Gales, no último estágio antes do Mundial.

"Sabemos que são jogos muito intensos. O Japão é uma equipa muito forte e o País de Gales também. O foco, acima de tudo, é prepararmo-nos para o Mundial. Queremos ganhar e deixar uma boa imagem, até porque é o último estágio antes de iniciarmos a nossa aventura na Nova Zelândia e, esperemos, na Austrália", afirmou, aos jornalistas.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a anteceder o treino matinal da equipa das 'quinas', que o selecionador da formação masculina, o espanhol Roberto Martínez, foi 'espreitar', Ana Borges salientou ainda a visita de hoje do primeiro-ministro António Costa à comitiva portuguesa.

António Costa visita Seleção Nacional na Cidade do Futebol António Costa visita Seleção Nacional na Cidade do Futebol

A carregar o vídeo ...

"É sempre bom receber o apoio do nosso Governo. Já tinha acontecido quando foi do Europeu, e também anteriormente. É uma mais-valia para nós, pois sabemos que nos estão a ver e estão sempre a apoiar-nos. Para nós é muito gratificante", disse a atleta.

Apesar de o grupo já se conhecer muito bem, a jogadora do Sporting, que pode jogar em qualquer posição do flanco direito, realçou que em todos os estágios é necessário "melhorar alguma coisa", deixando elogios ao primeiro adversário nesta concentração.

"Em todos os estágios, os jogos são diferentes. O Japão e o País de Gales são equipas com as quais já não jogamos há muito tempo e sabemos do potencial que têm. O Japão é uma equipa muito forte no seu todo e vai criar-nos muitas dificuldades, até porque tem um jogo muito curto e bom toque de bola. Se fizermos o que nos é pedido, podemos sair com um bom resultado", analisou Ana Borges, que soma já 155 internacionalizações.

A participação histórica num Campeonato do Mundo será especial para a jogadora, por ser "o último" e "a despedida" da seleção feminina, assumiu, embora saliente que não pensam ainda na fase final, apontando o foco somente para os dois jogos particulares.

"Claro que este é o último estágio e, se calhar, a última oportunidade nos mostrarmos perante o 'staff' e os treinadores, mas o nosso foco neste momento é ganhar ao Japão, depois ganhar ao País de Gales, e esperar pela convocatória para o Mundial", ressalvou.

Roberto Martínez assiste ao treino da seleção feminina na Cidade do Futebol Roberto Martínez assiste ao treino da seleção feminina na Cidade do Futebol

A carregar o vídeo ...

As comandadas por Francisco Neto defrontam o Japão, na sexta-feira, às 17H, e o País de Gales, no dia 11, às 17H30, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do playoff intercontinental.

O Mundial'2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com os Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Holanda, vice-campeã, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

Portugal estreia-se a de julho, diante das holandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, a 1 de agosto.