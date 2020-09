Ana Seiça e Ana Capeta abandonam estágio da seleção

Ana Seiça e Ana Capeta abandonaram esta quinta-feira o estágio da Seleção Nacional Feminina devido a lesão. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol no site oficial, depois de as futebolistas terem sido dadas como indisponíveis pela Unidade de Saúde e Performance do organismo.





Desta forma, as duas futebolistas deixam a Cidade de Futebol, local onde a equipa das quinas, liderada por Francisco Neto, está a realizar o estágio de preparação para os jogos de qualificação para o campeonato de Europa, que decorre até domingo.Recorde-se que o próximo encontro de Portugal acontece a 23 de outubro, com a deslocação ao Chipre.