Ana Seiça é baixa para o jogo de Portugal com a Áustria na Liga das Nações feminina

A seleção feminina de Portugal treinou esta segunda-feira no relvado do Estádio do Varzim de forma a preparar o próximo encontro da Liga das Nações diante da Áustria, que derrotou (2-1) as Navegadoras na última sexta-feira em jogo a contar para a 3.ª ronda da fase de grupos da prova.Nos 15 minutos abertos à comunicação social notou-se uma boa disposição geral do plantel e do selecionador Francisco Neto, tendo sido feito alguns alongamentos e, de seguida, o habitual 'meinho' de troca de bola.A sessão da tarde teve a presença da equipa feminina do emblema da Póvoa do Varzim nas bancadas, atentas a algumas das figuras mais emblemáticas do futebol feminino português.Contudo, sabe-se que a única baixa confirmada é a defesa Ana Seiça. A central do Benfica, que saiu aos 68 minutos do jogo anterior, ressentiu-se de uma lesão e não estará disponível para defrontar as austríacas nesta terça-feira. Recorde-se que a jogadora, de 22 anos, foi titular no último jogo na Cashpoint Arena, na Áustria, e obrigará a mudanças no setor defensivo da seleção pelo técnico.Portugal, que ocupa o 3.º lugar do Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações, vai defrontar amanhã a Áustria a partir das 18h15.