Andreia Jacinto dispensada da Seleção falha o Europeu

Andreia Jacinto foi esta segunda-feira dispensada dos trabalhos da Seleção Nacional feminina, anunciou a FPF.A médio de 20 anos, que no domingo não viajou com a restante equipa para Manchester, submeteu-se hoje a uma avaliação médica em Portugal e os exames confirmaram que não estaria apta a tempo de participar nos jogos da equipa das quinas no Europeu. Desconhece-se ainda se Francisco Neto chamará uma substituta.Portugal estreia-se sábado, às 17 horas, frente à Suíça.