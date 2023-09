Andreia Jacinto: «Estamos cada vez mais perto das melhores seleções da Europa»

Andreia Jacinto descreve a vitória de Portugal sobre a Noruega, para a Liga das Nações, como prova de que "Portugal está a elevar cada vez mais o seu nível". "É muito importante, porque demonstra que estamos cada vez mais perto das melhores seleções da Europa e só temos de continuar assim", revelou a jogadora, que foi a autora do primeiro golo das Navegadoras na vitória por 3-2 sobre as nórdicas.





Um tento com simbolismo especial, pois foi o seu primeiro com a camisola da Seleção. "É muito especial, ainda por cima porque a equipa precisava, o sentimento de poder ajudar é muito bom", disse. "As jogadoras portuguesas estão cada vez com mais confiança e acreditamos cada vez mais no nosso valor que podemos fazer frente a estes adversários, daqui para a frente vai ser sempre a melhorar".