Beatriz Fonseca: «Foi incrível quando ouvi o meu nome nos altifalantes do estádio»

Beatriz Fonseca, jogadora que se estreou pela equipa principal de Portugal frente à República Checa, ficou radiante por ter entrado em campo e promete continuar a trabalhar para ser chamada mais vezes pelo selecionador Francisco Neto.

"Foi incrível quando o professor me chamou e assim que ouvi o meu nome nos altifalantes do estádio pensei: 'Estou aqui e vou desfrutar ao máximo'", relembra a avançada, que somou os primeiros minutos pela equipa das quinas no jogo particular que Portugal venceu por 3-1.

A jogadora, que considera que foi "especial" estrear-se no estádio do Estoril, equipa onde jogou vários anos, está empenhada em trabalhar para ter mais oportunidades de representar Portugal e realça que as colegas mais velhas têm sido uma grande ajuda na integração.

"A minha ambição é desfrutar deste momento e claro que quero manter-me aqui, continuar a trabalhar para ser chamada mais vezes. O estágio tem sido bom, fui bem recebida, e as jogadoras mais velhas têm-nos apoiado", revelou a jogadora do Sp. Braga.

Depois da vitória frente às checas, Portugal prossegue o estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, e no dia 27 de fevereiro tem novo teste em jogo particular frente à Coreia do Sul, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, às 18h15.