Carole Costa e o jogo decisivo com a França: «Hoje em dia batemo-nos contra qualquer equipa»

A missão da Seleção Nacional para tentar continuar na Liga A da Liga das Nações é difícil, mas não impossível, como esta segunda-feira frisou Carole Costa. A defesa-central, de 33 anos, foi o rosto do grupo às ordens de Francisco Neto na antevisão ao jogo decisivo com a França, em Leiria, e lembrou que as 'Navegadoras' já estão habituadas a cenários até bem mais complicados."A França tem muita qualidade, mas sabemos que já passámos por momentos muito mais difíceis do que este. Era muito mais difícil quando não conseguíamos competir contra estas equipas e hoje em dia batemo-nos contra qualquer equipa. A meu ver, neste grupo, fomos a equipa que criou mais problemas à França e é isso que vamos fazer amanhã", frisou, na Cidade do Futebol, depois do último treino da equipa das quinas e antes de o selecionador nacional também ter falado aos jornalistas Depois da goleada sofrida na Noruega (0-4), resta a Portugal vencer e esperar que as nórdicas percam com a Áustria. Mas a Confiança de Carole Costa é evidente: "Temos de estar focadas em nós, é algo que temos feito nesta caminhada. Temos um grupo muito unido e, como já disse, já passámos por coisas muito piores e superámos sempre as expectativas. Vai ser um jogo difícil, mas estamos focadas em nós, no plano dos misteres, vamos tentar seguir isso à risca e certamente vamos sorrir no fim."Perante uma seleção gaulesa já apurada e que pode apresentar-se com algumas jogadoras menos utilizadas, Carole Costa garante que Portugal "não espera facilidade do outro lado". "A França tem jogadoras muito competitivas, com muita qualidade e a jogar nos melhores campeonatos. Certamente vão criar muitas dificuldades, não vão facilitar. Mas nós temos as nossas armas e com a nossa união, que temos demonstrado, certamente que as coisas vão correr bem para o nosso lado, porque também merecemos", finalizou.