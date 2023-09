Carole pede criatividade

Carole Costa confia num bom resultado diante da Noruega, amanhã em Barcelos, no segundo jogo da Seleção feminina na Liga das Nações, e dá a receita. "A Noruega é uma seleção que condensa muito as linhas e protege a sua baliza. Não vai ser fácil entrar lá [na área], mas temos de ir à procura da jogadora livre e, através dessa criatividade, quebrar aquelas linhas. E temos de melhorar o que não foi tão bom contra a França, a nossa capacidade de decisão no último terço", salientou a defesa do Benfica, considerando fundamental o apoio do público. "Sentimos o carinho dos nossos adeptos e queremos dar o melhor por eles", assinalou.