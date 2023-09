Derrota em França não pode pesar

A Seleção feminina já está em Braga a preparar a 2ª jornada da Liga das Nacões, recebendo em Barcelos a Noruega, que na ronda de estreia empatou em casa com a Áustria (1-1). Assim, se Portugal vencer o próximo jogo ultrapassa as nórdicas. Não será fácil, mas Ana Dias, avançada do Zenit, da Rússia, espera um triunfo na terça-feira.

"Vamos à luta, pela vitória. Vai ser muito difícil defrontar a Noruega mas se estivermos todas unidas vai correr bem, de certeza", resumiu a atacante de 25 anos, que voltou à Seleção depois de não ter estado nas eleitas para o Mundial, realizado em julho deste ano. "É muito especial. Tenho trabalhado muito no clube para aqui estar, vou continuar a aprender e a crescer. Só tenho de agradecer e usufruir deste momentos", comentou.

Em relação à derrota na estreia na Liga das Nações, Ana Dias diz que não afeta os próximos jogos: "Foi um jogo muito bem disputado. A França é uma super-seleção, com um coletivo muito forte e excelentes individualidades. Estivemos muito bem na 1ª parte, mostrámos o que podemos fazer. A qualificação ainda é longa, são seis jogos e vamos lutar."

Andreia Jacinto confiante

Quem também está otimista para o duelo com as nórdicas é Andreia Jacinto. Ontem, antes do treino no Estádio 1º de Maio, em Braga, a médio da Real Sociedad antecipou: "A Noruega tem um poderio físico muito grande, isso é o que nos pode trazer mais dificuldades, por exemplo nas bolas paradas, porque elas são muito altas. Mas, se estivermos sempre concentradas nesses momentos, como estivemos contra a França, creio que podemos fazer um bom jogo e superar as dificuldades."