Diana Silva pede apoio dos adeptos frente à Noruega: «Sentimo-nos acarinhadas»

Diana Silva fez esta segunda-feira, juntamente com o selecionador nacional Francisco Neto, a antevisão da partida com a Noruega para a Liga das Nações feminina, que tem lugar amanhã (18h15), no Estádio Cidade de Barcelos. A extremo do Sporting referiu que o plantel se sente "competente" e pediu o apoio dos adeptos."A equipa está com confiança, sente-se competente. Sabemos da qualidade que temos e daquilo que temos de fazer, passando por ir à busca do resultado, que só pode ser a vitória. Temos de nos impor", referiu a avançada."Estamos cientes desta mudança de equipa técnica e, obviamente, estamos um pouco expectantes. No entanto, a nossa própria equipa técnica fez e faz um excelente trabalho e acho que estamos totalmente preparadas para o que vamos encontrar.""A forma como encaramos o jogo é muito importante, porque pode levar-nos a facilitar mais em termos de espaço. A Noruega é uma seleção forte e temos de encarar como encarámos o jogo com a França. Todas as equipas querem ganhar. As duas equipas têm qualidade e é assim que temos de ir para campo.""O apoio é super importante, sentimo-nos acarinhadas perante os nossos adeptos e aproveito já para convidar todos a virem apoiar a equipa, porque nós sentimos isso na pele em todos os jogos e queremos dar o máximo para conquistar as vitórias. Agradecemos e quero dizer que temos vindo a sentir todo o apoio ao nosso redor."