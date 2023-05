Já se conhecem as 23 convocadas de Portugal para o Mundial feminino

As 2??3?? eleitas para fazer história no Mundial Feminino de 2023 #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zRMuUtQqQW — Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 30, 2023

Francisco Neto anunciou esta tarde, na sede do Banco BPI, a lista de convocadas da Seleção Nacional para a fase final do Campeonato do Mundo feminino de 2023, que decorrerá em Austrália e Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. São 23 as jogadoras chamadas pelo técnico nacional para este histórico Mundial, onde Portugal terá pela frente as congéneres da Holanda, do Vietname e Estados Unidos.: Rute Costa, Inês Pereira e Patrícia Morais: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Sílvia Rebelo e Ana RuteAndreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Francisca Nazareth e Tatiana Pinto: Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva e Telma Encarnação