Francisco Neto aponta aos seis pontos na dupla ronda de apuramento para o Mundial'2023

O selecionador português de futebol feminino aponta aos seis pontos na derradeira dupla jornada de apuramento para o Mundial Austrália/Nova Zelândia'2023, diante da Sérvia e Turquia, esperando que as jogadoras lusas se apresentem ao nível do último Europeu.



"O objetivo desta dupla jornada são os seis pontos, é a grande mensagem que temos passado às jogadoras. Queremos chegar ao jogo da Turquia a depender só de nós e isso é claro na nossa cabeça e das jogadoras. Temos de ir à Sérvia ganhar", expressou Francisco Neto, à comunicação social, reforçando que o grupo "acredita que é possível [vencer]".

Na sexta-feira, Portugal defronta a Sérvia, em Stara Pazova, e depois mede forças com a Turquia, na terça-feira, em Vizela. Para o selecionador, a equipa das quinas tem sido "competente e feito coisas muito boas", pelo que deve "procurar" apresentar-se ao mesmo nível exibido nos encontros diante da Suíça e Países Baixos, no último Campeonato da Europa, em Inglaterra.

A defesa Catarina Amado está lesionada, assim como Jéssica Silva, que foi dispensada na terça-feira, também devido a problemas físicos, mas Francisco Neto deixa claro que "todas as outras jogadoras convocadas estão prontas" para serem opção. "Confiamos em todas as nossas jogadoras, que têm dado provas de que estão prontas. [As lesões] Fazem parte do meio em que estamos inseridos e estamos aqui para arranjar soluções. Acreditamos muito em todas e as que entrarem vão ser as onze melhores, no sentido estratégico que achamos melhor para aquele dia", justificou.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, Portugal segue na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha. A Turquia, quarta colocada, com 10 pontos, Israel, quinto, com seis, e Bulgária, sexta, ainda sem pontos, já não têm hipóteses de conseguir a qualificação.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial'2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um playoff.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.