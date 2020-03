Francisco Neto: «Creio que o resultado ajustado teria sido um empate»

Portugal perdeu (1-2) com a Itália, em jogo da primeira ronda da Algarve Cup de futebol feminino, num encontro disputado no Estádio Algarve.





No final da partida, o selecionador português Francisco Neto admitiu que a formação lusa sentiu algumas dificuldades para travar a ofensiva italiana mas, ainda assim, o empate teria sido o resultado mais "ajustado".

"Foi um jogo dentro daquilo que tínhamos perspetivado, principalmente na primeira parte. Sabíamos que a Itália é uma equipa pressionante, com bons valores individuais e que nos ia retirar espaços, pelo que apostámos nas transições e ataques rápidos. Assim que ajustámos a nossa organização defensiva, criámos algumas boas ocasiões e anulámos a Itália, que não teve grandes oportunidades na primeira parte. Chegámos ao golo e, por aquilo que era a nossa estratégia, estávamos a cumprir", apontou o técnico português.

"Na segunda parte, continuámos equilibrados. A Itália, no lado direito, criou uma dinâmica que nos colocou dificuldades e, em conjunto com alguma fadiga, começámos a chegar atrasados às bolas, num jogo muito intenso e com muitos duelos. Voltámos a estar estáveis, mas, infelizmente, em duas situações de bola parada, a Itália acabou por virar o resultado. Creio que o resultado ajustado teria sido um empate, que levaria o jogo para grandes penalidades", mencionou.

Já Andreia Faria, que representou a seleção nacional pela primeira vez, não escondeu o desejo de voltar a repetir o momento. "Foi incrível poder representar Portugal pela primeira vez ao mais alto nível. É uma experiência que quero repetir e quero ter novas oportunidades. Houve um elemento de sorte que não esteve do nosso lado e também algumas decisões da equipa de arbitragem. Nem sempre depende de nós, mas fizemos tudo para ganhar", afirmou.