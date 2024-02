Francisco Neto e a convocatória de 30 jogadoras: «Ideia surgiu de uma conversa com o mister Martínez e gostei»

Portugal realiza esta quarta-feira, às 18h15, no Estoril, o primeiro jogo de preparação, com a Rep. Checa (volta a ter novo ensaio, à mesma hora e no mesmo local, dia 27, com a Coreia do Sul). Para o estágio da seleção feminina de futebol Francisco Neto decidiu fazer uma convocatória alargada de 30 jogadoras e explicou esta terça-feira, na antevisão do particular com as checas , como surgiu a ideia e quais os seus propósitos."Vou revelar que esta ideia até surgiu de uma conversa com o mister Martínez e gostei, porque permitia ao mesmo tempo ter um grupo maior de jogadoras. É uma opção desportiva e para proteção das jogadoras, muitas delas com muitos minutos acumulados. Os clubes também entenderam que era uma medida de proteção de algumas jogadoras, estamos a experimentar e até agora tem-nos parecido muito bem", explicou o selecionador nacional.Só na sexta-feira, porém, as 30 jogadoras estarão juntas na Cidade do futebol, procedendo-se no sábado à 'mudança de turno', repartindo-se as atletas em três grupos distintos.Assim, Bárbara Santos (Marítimo), Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks), Ágata Filipa (Fleury 91), Ana Seiça (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Giovana Maia (Panathinaikos), Inês Maia (Besiktas), Joana Marchão (Servette), Nelly Rodrigues (Nantes), Ana Rute (Sp. Braga), Bia Meio-Metro (Sp. Braga), Joana Martins (Sporting), Maria Alagoa (Florida State Seminoles), Ana Dias (sem clube), Telma Encarnação (Marítimo) e Melissa Gomes (Reims) cumprem o estágio na íntegra.Patrícia Morais, Dolores Silva e Carolina Mendes, do Sp. Braga, Ana Borges e Ana Capeta, do Sporting, Catarina Amado, do Benfica e Tatiana Pinto, do Brighton) preparam o jogo com a República Checa e deixam o estágio no sábado, enquanto Inês Pereira (Servette), Andreia Faria, Carole Costa, Jéssica Silva e Lúcias Alves (Benfica), assim como Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Real Sociedad) integram o grupo na sexta-feira e serão 'reforços' para o jogo com a Coreia do Sul.