Francisco Neto e a goleada ao Haiti: «Jogadoras queriam que o playoff do Mundial fosse já amanhã»

Francisco Neto mostrou-se satisfeito com a exibição das jogadoras da seleção feminina de Portugal na goleada ao Haiti, por 5-0.





"Foi um bom jogo da nossa parte, no sentido em que conseguimos recriar algo, estimular algo diferente, pois estamos muito habituados a jogar com equipas europeias e precisamos de outros estímulos, porque as equipas do playoff têm estilos de jogo diferentes", começou por referir o Selecionador Nacional de futebol feminino, após o encontro disputado na Cova da Piedade.

"Sabíamos os problemas que o Haiti nos ia colocar. Alguns momentos podiam ter sido melhores, mas, acima de tudo, foi importante para refletir e preparar as jogadoras para os jogos de fevereiro. Fico feliz porque depois das dificuldades, e mesmo nos momentos em que não jogámos muito bem, elas conseguiram encontrar as respostas e solucionar os problemas que o Haiti lhes colocou. Queríamos que a nossa reação à perda fosse mais agressiva, demorámos algum tempo a reagir e a nossa circulação estava demasiado lenta, principalmente na primeira parte. Assim que melhorámos, a bola circulou mais rápido, não deixámos que a pressão chegasse à portadora da bola e criámos sempre perigo. É muito por aqui as ilações que tiramos, porque, se nos calhar os Camarões, vai ter de ser assim, vamos ter de dar sempre um apoio rápido à portadora da bola", acrescentou.



Hat trick de Vanessa Marques e o penálti falhado

"A Vanessa Marques é uma jogadora altamente competitiva. Ninguém gosta de falhar uma grande penalidade, uma oportunidade de fazer um hat trick, mas ela também sabe que estamos cá para a apoiar. Fez dois golos, ajudou a equipa e vai ajudar no futuro. Não foi a primeira a falhar uma grande penalidade, faz parte de um processo de crescimento e ela vai reagir bem. Esta é uma equipa solidária, tanto nas coisas boas, como nas más, ninguém fica para trás. A Vanessa já tem experiência, deve estar triste, como é lógico, mas vai reagir."



Onda de resultados positivos

"Estamos confiantes. Penso que é a primeira vez na história da seleção feminina que fizemos cinco vitórias consecutivas. É uma equipa que vem numa onda de vitórias, de boas exibições, muito confortável no que tem vindo a fazer. Para nós, é importante sair daqui com as boas sensações que temos vindo a viver nos últimos encontros, porque, depois, vamos estar dois meses e meio sem nos juntarmos e é importante elas virem com estas boas sensações. Se o playoff fosse já amanhã, era isso que elas queriam."



Lesão de Diana Silva

"A Diana Silva sofreu uma entorse traumática, ainda vai ser reavaliada, mas esperamos que não seja grave."





Também Carole Costa abordou a partida, na qual cumpriu a 150.ª internacionalização pela equipa das quinas. "Claro que estou muito contente, ainda por cima com uma vitória. Mesmo assim, o nosso jogo podia ter sido melhor, pois algumas vezes estivemos precipitadas nas ações, mas foi uma boa vitória", começou por afirmar a defesa portuguesa.

"Estou muito contente por todos os jogos que fiz na seleção, tem sido um crescimento imenso. As coisas mais bonitas que já vivi aqui foram, sem dúvida, ir duas vezes ao Europeu, e ficaria com a cereja no topo do bolo se fossemos ao Mundial", vincou.