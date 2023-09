Francisco Neto e a Liga das Nações: «Chegar a dezembro a depender só de nós para que possam aparecer as 'gracinhas'»

O selecionador Francisco Neto divulgou a lista de 23 jogadoras que irá representar Portugal na Liga das Nações. A nova competição da UEFA irá arrancar já na próxima semana e a equipa das quinas tem encontra marcada com a seleção francesa, no dia 22 de setembro, no Estádio du Hainaut, em Valenciennes. Segue-se depois um duelo com a Noruega, no dia 26, no Estádio Cidade de Barcelos. A concentração das Navegadoras na Cidade do Futebol está agendada para a próxima segunda-feira.Após a divulgação das eleitas, Francisco Neto concedeu uma conferência de imprensa. Veja o que disse o selecionador:"A Sierra fez percurso connosco nos sub-19, no ano passado esteve integrada no projeto de sub-23. É uma jogadora em quem depositamos alguma confiança e, se bem se lembram, esteve connosco na preparação para o Euro’2022. Tem feito o seu percurso e sentimos que era um bom momento para a observarmos, nesta mudança de ciclo e na abertura da Liga das Nações. A Nádia foi uma jogadora que fez percurso de sub-19 connosco, esteve connosco em 2018, entretanto foi uma das escolhas para a liga profissional americana, foi mãe, teve essa felicidade na vida, e agora está de regresso ao mais alto nível. Com o desempenho que teve na época passada, faz-nos sentido neste momento poder observá-la. Temos feito esse acompanhamento, mas, acima de tudo, é uma mensagem de que o grupo nunca esteve fechado e que estamos atentos a todas aquelas que podem vir e contribuir.""Aquilo que queremos é, acima de tudo, o mesmo espírito, entreajuda, capacidade de sacrifício e a mesma competência. As jogadoras regressaram aos clubes depois do Mundial, temos feito esse acompanhamento de muito perto e o que temos visto tem-nos agradado imenso. Ainda agora a supertaça foi prova dessa qualidade. Por isso o que esperamos é que venham bem e com o mesmo espírito porque a competência elas têm.""São duas equipas que estiveram no Mundial. Dois registos um bocado diferentes: a França uma equipa supre poderosa coletiva e individualmente, a jogar em sua casa, é a equipa do pote 1 neste sorteio e, independentemente do adversário criou sempre muitos problemas. Era apontada por muita gente como uma das candidatas a poder disputar as medalhas. A Noruega acabou de mudar de treinador, apesar da convocatória não ter muitas alterações em relação aquilo que foram as peças essenciais do Mundial, mas sem dúvida que haverá novas ideias e dinâmicas e nós só teremos um jogo para entender qual a ideia geral. Tudo bem que vem dos sub-21, iremos fazer a nossa análise, mas será completamente diferente aquilo que terá ao dispor. Com 4 dias para prepara o jogo temos de nos focar na nossa dinâmica, voltar ao que de bom fizemos no Mundial, com pouco tempo de trabalho mas com a certeza de que muitas das coisas que trabalhámos nos 42 dias de Campeonato do Mundo terão de aparecer contra a França.""Não é tão linear quanto isso o apuramento. Para nos apurarmos para o apuramento temos de ir à final four porque a França está no nosso grupo e só há 3 vagas. Acreditamos muito nas nossas jogadoras, sabemos do que são capazes, mas também sabemos que tem de ser um Portugal altamente competitivo, organizado para poder estar a lutar por esses feitos. É uma competição completamente nova, são seis jogos e a margem de erro é muito pouca. Cada jogo é uma final e eu acredito que se estivermos ao nível do Campeonato do Mundo estamos mais próximos de procurar fazer sonhar os portugueses e a nós.""Os nossos objetivos estão bem definidos e alinhados com a nossa direção. É uma competição nova, com um espaço reduzido de erro e têm de ser 6 jogos competentes. Ao longo destes 9 anos, independente do nosso ranking, aquilo que queremos é chegar sempre às últimas jornadas a depender só de nós para que possam aparecer as tais 'gracinhas', é isso que vamos fazer. O primeiro objetivo que estará definido sempre, porque isto tem implicações para o Campeonato da Europa, é conseguir a permanência. A partir daí, é chegar a dezembro a depender só de nós e aí sim podermos ir a uma final four. Jogo a jogo, passo a passo, é essa a nossa mentalidade.""Quando se trabalha com um grupo de jogadoras durante muito tempo, qualquer alteração custa sempre. Independentemente disso, nós treinadores temos de tomar as melhores decisões. Sentimos que era a altura de fazer alterações e não quer dizer que quem saiu não possa voltar. É o momento em que achamos que é importante trazer e observar jogadoras que nos podem aportar coisas diferentes. A mensagem que passamos é que não é por não se estar numa convocatória que não se possa estar na outra. É impossível dizer que não nos custa deixar jogadoras de fora.""Esta competição é muito interessantes e faz com que praticamente deixem de existir jogos particulares no feminino e eleva o nível porque todos os jogos têm um grau de dificuldade enorme. Tem implicações para o Campeonato da Europa e uma oportunidade espetacular para continuarmos a fazer crescer as nossas jogadoras para depois estarmos em melhores condições para lutar para o apuramento para o Euro e para o Mundial. O ter sido convidado é uma grande honra e vou representar a FPF e não apenas como Francisco Neto. Há um reconhecimento da UEFA parta aquilo que temos vindo a fazer e acredito que para a UEFA somos um caso de estudo. A reunião foi uma partilha de ideias, nomeadamente formas de jogar, os calendários, a densidade competitiva. É importante ouvir toda a gente para tomarmos melhores decisões para o futuro.""Há também os jogos de preparação. No feminino não são públicas, mas nós estamos atentos. O grande critério é fazer o acompanhamento em relação aos jogos de preparação. Em espaço de seleção, é o momento, o que sentimos, o que fomos observando, mas também o passado da jogadora porque com pouco tempo de trabalho é impossível trazer 23 jogadoras que nunca tinham estado neste espaço de seleção."