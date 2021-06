Francisco Neto e o duelo com os Estados Unidos: «Oportunidade de crescimento enquanto equipa»

O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, considerou esta quarta-feira que o jogo frente aos Estados Unidos é uma oportunidade de crescimento da equipa lusa, que será útil no apuramento para o Mundial'2023, marcado para setembro desse ano.

"Jogar contra as melhores equipas é algo que não acontece muitas vezes. Está em causa a oportunidade de crescimento enquanto equipa e um acumular de experiências que nos serão úteis no apuramento [para o Mundial'2023]", disse Francisco Neto, na antevisão do jogo frente às campeãs do mundo.

O selecionador nacional recorda que Portugal "teve o privilégio" de defrontar os Estados Unidos por três vezes nos últimos anos e entende que, apesar da época ter sido desgastante, com muitos jogos de qualificação e um playoff, "faz todo o sentido defrontar as campeãs do mundo e a Nigéria, que é a melhor equipa africana de futebol feminino".

Por outro lado, Francisco Neto considera que os dois jogos marcados para Houston permitir "ver em ação jogadoras novas que têm tido prestações interessantes nos seus clubes", tanto mais que esta época não se realizou a Algarve Cup, "um torneio onde era costume integrar jogadoras novas" e a seleção B "não pôde competir como foi planeado" antes da pandemia.

"Nesse sentido, estes jogos de final de época vão permitir que jogadoras que não têm estado connosco possam mostrar as suas valências. Em setembro, começaremos o apuramento com as atletas que estiverem mais aptas para os desafios que aí vêm", explicou o selecionador nacional.

A seleção portuguesa defronta a congénere norte-americana em Houston, na madrugada de sexta-feira, a partir da 1h38, e a seleção da Nigéria no domingo, dia 13, no mesmo estádio.