Francisco Neto e o jogo com a Noruega: «Temos de focar-nos naquilo que conseguimos fazer»

O selecionador nacional de Portugal, Francisco Neto, fez esta segunda-feira a antevisão do encontro diante da Noruega para a Liga das Nações feminina, que se disputa amanhã pelas 18h15. Nesse sentido, o treinador garantiu estar ciente das dificuldades e à espera de um "jogo mais fechado"."É possível que hajam algumas alterações, são necessárias caraterísticas diferentes. As jogadoras têm que estar disponíveis para tomar boas decisões e mudar consoante as situações. Temos de perceber quais são as que estão aptas, em função daquilo que é a dinâmica do adversário, e as que podem efetivamente fazer a diferença. Nitidamente, notou-se algumas alterações nas dinâmicas da equipa para o nosso jogo de preparação, no Mundial e no jogo diante da Áustria, mas nós temos apenas que nos focar naquilo que conseguimos fazer", começou por referir."São jogos da primeira divisão da Liga das Nações e são partidas em que as equipas estão mais encaixadas. Portanto, sem dúvida alguma que é importante que essa criatividade surja para resolver situações mais específicas. Sem dúvida alguma que é algo essencial. Mas é natural, como eu disse são jogos mais fechados e mais encaixados, por isso a criatividade pode resolver o jogo.""Este é o espírito que temos na nossa competência, sabemos daquilo que somos capazes, queremos mostrar a nossa identidade e penso que isso é a nossa obrigação. A forma como as nossas jogadoras se têm vindo a apresentar, a nível de compromisso e identidade, é muito daquilo que eu peço e que acho que seja obrigatório transparecer em todas as partidas.""A única coisa que nós controlamos é a nossa forma de jogar, a identidade. Essa, independentemente do adversário, temos de manter. Fizemos a análise daquilo que é a Noruega e do trabalho que a equipa técnica delas já fez com os sub-21, o que não é muito diferente daquilo que tem vindo a ser até agora."