Francisco Neto: «Esta equipa tem crescido na forma como encara os jogos»

Após a vitória sobre a Noruega (3-2), para a Liga das Nações, Francisco Neto elogiou a qualidade da seleção portuguesa em aguentar um jogo que teve golos, mas sobretudo situações que exigiam uma boa reacção e o selecionador nacional considera que isso é "sinal de crescimento". "É a prova, acima de tudo, que jogamos e competimos para ganhar", atirou."Começámos a perder, conseguimos dar a volta, depois veio o empate num lance em que facilmente podíamos ter entrado em frustração e conseguimos reagir. Esta equipa tem crescido na forma como encara os jogos, o que se passou em França e hoje é sinal de crescimento", revelou o técnico, salientando que as Navegadoras têm "qualidade", até pelo trabalho "que fazem nos seus clubes".Sobre o "objetivo" de não descer de divisão na Liga das Nações, Francisco Neto vincou: "queremos chegar a dezembro, quando recebermos a França, a depender só de nós, sabendo que é um objetivo difícil e ambicioso.""Estamos a criar referências em Portugal e elas têm consciência disso. É incrível ver o número de crianças hoje aqui, rapazes e raparigas que vêm ao estádio para as ver jogar e que se identificam com elas. Isso cria responsabilidade e há de haver algum erro no caminho porque todos erramos, é tudo novo para nós", concluiu o treinador, elogiando a "instituição que nos ajuda, apoia e nos dá todas as condições para permitir errar de forma sustentável".