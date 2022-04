Francisco Neto: «Fomos melhores e o triunfo podia ter sido por outros números»

Francisco Neto não escondeu a sua satisfação pelo triunfo alcançado frente à Bulgária, num jogo a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023.

"Foi um jogo com duas partes distintas, mas com algumas coisas em comum. Houve um grande compromisso das jogadoras, independentemente do resultado reagimos sempre à perda de bola e conseguimos recuperá-la quase sempre no meio-campo da Bulgária. Na 2ª parte houve mais faltas, substituições e não conseguimos estar tão ligados, mesmo criando situações. Começámos a ficar algo ansiosos e não foi um jogo tão bonito de se ver. No entanto, fomos competentes, fomos melhores e o triunfo podia ter sido por outros números", começou por dizer.

Revelando que Ana Borges foi ao hospital fazer exames à lesão sofrida na perna ainda durante o encontro, o selecionador analisou ainda as contas do grupo, isto numa fase em que Portugal sabe que tem de vencer os dois jogos que faltam para chegar ao playoff de acesso ao Campeonato do Mundo: "São dois jogos, acontecesse o que acontecesse o objetivo era irmos à Sérvia vencer. Quando entrámos para estes quatro jogos finais sabíamos que se fizéssemos nove pontos íamos ao playoff e estamos a seis pontos de lá chegar. Nada muda no nosso trajeto, depois do percalço na Turquia sabíamos que a pontuação ia ser essa. Ver como as jogadoras vão chegar aos jogos, isto na medida em que acontecem em setembro e a época começa em agosto, será um desafio, ainda para mais se tivermos em conta que muitas jogadoras sérvias jogam nos países nórdicos, onde o campeonato decorre de março a dezembro. No entanto, isso não é desculpa, vamos fazer o nosso trabalho de casa e temos de estar focados em nós".