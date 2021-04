Francisco Neto não atira a toalha ao chão: «Jogadoras já estavam a dar força umas às outras»

Diante da Rússia, Portugal perdeu por 1-0 e complicou o seu apuramento para a fase final do Europeu, isto num jogo no qual, para Francisco Neto, houve duas partes distintas. E se há algo para levar para a segunda mão é aquilo que viu na primeira metade, com um futebol que agradou ao selecionador nacional. E já de olho na partida de Moscovo, a realizar na terça-feira, o técnico apontou já o objetivo principal.





"Há duas partes distintas. Entrámos bem na segunda parte, até sofrermos o golo. Perdemos um bocadinho o nível de organização, ficámos intranquilos, a perder bolas e a equipa a ficar mais estendida, com a equipa russa em contra-ataque rápido, que nos criou dificuldades. Tivemos dificuldade em voltar a pegar no jogo e a tentar termos bola. Conseguimos reequilibrar, ainda criámos algumas situações, mas, infelizmente, não conseguimos concretizar.Na primeira parte, com o número de oportunidades que conseguimos criar, a este nível, precisávamos de marcar, mas não conseguimos e o resultado foi este.Acima de tudo, aquilo que vamos procurar fazer [no segundo jogo] é 90 minutos iguais aos primeiros 45 que fizemos hoje. A estratégia que delineámos apareceu, a forma como entrámos no jogo, o domínio que tivemos e as oportunidades que surgiram foi o que estivemos a trabalhar. Temos é de conseguir fazê-lo mais tempo.Sabemos que [a segunda mão] é um jogo com características diferentes. A Rússia poderá ter uma abordagem ainda mais defensiva e estará mais tranquila. Se marcarmos, com um golo fora, entramos outra vez no apuramento. Será um jogo equilibrado, onde não podemos perder a organização e querer fazer tudo de uma vez. Teremos de saber gerir.Quando estamos por cima do jogo, a dominar, um golo, e da forma como foi, um bocado estranho, cria um impacto ainda maior e tivemos dificuldade em recuperar.Este cenário foi antecipado e preparámos as jogadoras. Fosse qual fosse o resultado de hoje, a eliminatória só ia estar decidida na terça-feira, em Moscovo. É continuar nesta toada e linha de pensamento. Se mostrarmos o nível de organização da primeira parte aqui, estaremos dentro da eliminatória.A recuperação será essencial e, mentalmente, o grupo quer lá estar. No final do jogo, as jogadoras já estavam a dar força umas às outras e a dizer que isto não estava decidido."