Francisco Neto: «Queríamos ter tido outro resultado, mas não fomos tão organizados»

Francisco Neto, selecionador de Portugal, lamentou o resultado "um pouco pesado" ante a Suécia, na Algarve Cup, que relegou as lusas para a disputa do 3º e 4º lugar."Temos de ser honestos, a Suécia criou algumas oportunidades. Claro que fico triste pelo resultado, os três golos de bola parada pesam sempre um bocadinho mais, mas são as lições que temos de ter. Nestes últimos anos, os pontos fortes da Suécia têm sido as bolas paradas e o momento em que ganham a bola, foi assim que sofremos os quatro golos hoje. É algo que temos de continuar a trabalhar, porque estas equipas, a este nível, quando têm estas oportunidades, normalmente, não facilitam. A este nível, não podemos cometer erros porque ao mínimo erro estas equipas acabam por concretizar. E, ao mesmo tempo, temos de concretizar as nossas oportunidades", vincou o selecionador da Seleção Nacional feminina, que revelou o que conversou com as jogadoras."Disse às jogadoras: quarta-feira [depois da vitória, por 2-0, sobre a Noruega] não éramos as melhores do Mundo, hoje nunca seremos também as piores. É mais um passo. Queríamos ter tido outro resultado, mas não fomos tão organizados, tivemos mais dificuldade em ter a bola. Temos de continuar a crescer nestes contextos. Iremos fazer o que fizemos sempre. Quando ganhamos, até à hora do treino celebramos, quando perdemos fazemos o nosso 'luto', entre aspas, e amanhã [segunda-feira] será mais um dia para preparar o jogo de quarta-feira e ganhar mais experiência internacional para os compromissos de abril [de qualificação para o Mundial2023]", reiterou.