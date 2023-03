Francisco Neto revela convocadas para dois jogos de preparação

Francisco Neto divulgou, esta terça-feira, as 25 convocadas para os próximos dois jogos da Seleção Nacional feminina, que serão disputados no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, tendo em vista a preparação para o Mundial'2023. A equipa das quinas terá pela frente o Japão e o País de Gales, em jogos agendados para os dias 7 e 11 de abril, respetivamente.A concentração de Portugal está marcada para 3 de abril, uma segunda-feira, na Cidade do Futebol, onde a equipa treinará durante três dias. Depois, a comitiva rumará a Braga, onde permanecerá até dia 11. Recorde-se que a fase final do Campeonato do Mundo irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Sp. Braga)Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica)Ana Rute (Sp. Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Alavés), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sp. Braga)Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo)