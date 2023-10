Gala das Campeãs: a festa é delas

Dia 27 de novembro será dia de festa e as nossas almas vão cantar pelo futebol feminino português, que está de parabéns pelo seu crescimento, pela forma como tem quebrado barreiras e cativado corações um pouco por toda a parte. Daqui por um mês vai ter lugar no Casino Estoril a primeira Gala das Campeãs, com a chancela de Record, um grandioso evento que irá reunir as principais figuras da vida nacional em todos os seus segmentos para prestar tributo a uma vertente do jogo bonito que está mais viva do que nunca.

O potencial das atletas, aliado ao esforço e apoio de entidades, clubes e dirigentes, bem como ao interesse cada vez mais aguçado do público, estão a colocar o futebol feminino mais e mais na primeira linha do desporto português. Expressão maior disso mesmo foi a recente e vistosa participação de Portugal no Mundial deste ano, no qual as Navegadoras se aventuraram com bravura por mares nunca dantes navegados. De resto, a internacionalização do futebol feminino no mercado é hoje uma realidade indesmentível e Portugal continua a contribuir com o seu ‘know how’ nos campos técnico e competitivo. O número de praticantes no nosso país tem subido exponencialmente e é motivo de esperança no futuro, pelo que... já existem razões mais do que suficientes para festejar. Assim, durante um mês, Record terá conteúdos para lhe oferecer num ‘build up’ em todas as plataformas. É, portanto, tempo de exaltar as mulheres e homens que tornaram e continuam a tornar possíveis todos os sonhos, sempre a rasgar novos horizontes.

A Gala das Campeãs vai juntar e aproximar. E não se esquecerá de quem foi pioneiro, de quem revitalizou e de quem redimensionou um desporto por décadas a fio preso a questões de género, mas que ganha agora vida própria.

A nossa gala tem um programa vasto, com prémios, homenagens e reconhecimentos numa noite que promete ser não apenas inesquecível. Promete ter muitos e muitos anos de vida.