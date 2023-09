Já é conhecida a convocatória de Portugal para a estreia da Liga das Nações feminina

Francisco Neto divulgou esta sexta-feira a convocatória da seleção para a primeira edição da Liga das Nações feminina. Depois da participação da Seleção Nacional no primeiro Mundial de futebol feminino que decorreu na Austrália e Nova Zelândia, as Navegadoras voltam a jogo para defender a equipa das quinas.O primeiro jogo terá lugar no Estádio du Hainaut, na cidade de Valenciennes, em França, com a seleção gaulesa, dia 22; o segundo será quatro dias depois, em Barcelos, frente à Noruega.Sierra Cota-yarde – University of ArkansasInês Pereira - ServettePatrícia Morais – Sp. BragaAna Seiça – BenficaBruna Lourenço – SportingAna Borges - SportingCarole Costa – BenficaCatarina Amado – BenficaDiana Gomes - SevilhaJoana Marchão - ServetteLúcia Alves – BenficaAna Rute – Sp. BragaAndreia Norton – BenficaAndreia Jacinto - Real SociedadAndreia Faria -BenficaDolores Silva – Sp. BragaFátima Pinto - SportingFrancisca Nazareth – BenficaJoana Martins - SportingTatiana Pinto - BrightonAna Capeta – SportingAna Dias - ZenitDiana Silva – SportingNádia Gomes – San Francisco GlensTelma Encarnação – Marítimo