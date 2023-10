Já é conhecida a convocatória de Portugal para os jogos com a Áustria na Liga das Nações feminina

Francisco Neto divulgou esta quinta-feira a convocatória de Portugal para os dois jogos da Liga das Nações feminina contra a Áustria. Depois da derrota na primeira jornada contra a França (0-2) e da vitória por 3-2 em Barcelos diante da Noruega, a equipa das quinas irá deslocar-se até à Áustria no dia 27 e no dia 31 receberá a mesma seleção na Póvoa de Varzim.Após este duplo compromisso com as austríacas, as navegadores ainda visitarão a Noruega, no dia 1 de dezembro, e medirão forças com a França a 5 de dezembro, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A concentração da Seleção Nacional está marcada para a próxima segunda-feira, 23 de outubro, na Cidade do Futebol. A comitiva lusa viajará na quarta para a Áustria.Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks)Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Maria Miller (Sp. Braga), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Lúcia Alves (Benfica), Joana Marchão (Servette) e Mariana Azevedo (Sp. Braga)Ana Rute (Sp. Braga), Andreia Faria (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton)Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo)