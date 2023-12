Jéssica Silva dispensada da Seleção Nacional

Jéssica Silva foi dispensada esta segunda-feira da Seleção Nacional feminina devido a problemas físicos. A jogadora do Benfica tem uma lesão muscular, que foi contraída no jogo com a Noruega.A internacional portuguesa fez ontem exames e hoje foi reavaliada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. Jéssica Silva está, assim, fora das opções de Francisco Neto para o jogo de terça-feira com a França para a Liga das Nações.