Jéssica Silva elogia artigo de Record

No entanto … li já um artigo incrivelmente bom, bonito e importante.

Artigo que podia e/ou devia ser ‘capa de jornal, capa de revista ou o que vocês quisessem. No fundo, algo que devia chegar a todos. A TODOS. Deixo aqui a sugestão de leitura, e foi publicado hoje no record. — Jéssica Silva (@jessiicasilva10) February 24, 2023

Jéssica Silva, avançada da Seleção Nacional, elogiou na sua conta de Twitter umpublicado ontem na edição impressa e no site de, da autoria de Tiago Craveiro, antigo diretor geral da FPF."Li já um artigo incrivelmente bom, bonito e importante. Artigo que podia e/ou devia ser capa de jornal, capa de revista ou o que vocês quisessem. No fundo, algo que devia chegar a todos. A todos. Deixo aqui a sugestão de leitura, e foi publicado hoje no Record", escreveu a jogadora do Benfica.