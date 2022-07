Joana Marchão: «Já provámos que estamos aqui para jogar olhos nos olhos com todas as seleções»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O desempenho de Portugal até agora no Europeu de futebol feminino em Inglaterra dá confiança para jogar "olhos nos olhos" contra a Suécia, a melhor classificada europeia no ranking da FIFA, afirmou esta quinta-feira a internacional Joana Marchão.

O resultado disputado (3-2) contra a Holanda, campeã europeia, na quarta-feira [ontem] reforçou nas jogadoras o sentimento de que podem alcançar o apuramento, só possível se vencerem as suecas.

"Acho que foi um jogo extremamente competente da nossa parte. Claro que temos coisas que temos de melhorar. O próximo jogo vai ser ainda mais exigente", admitiu.

Porém, a jogadora lusa acrescentou: "já provámos que estamos aqui para jogar olhos nos olhos com todas as seleções"

"Todos os jogos são oportunidade para crescermos e ao longo dos anos temos vindo a jogar contra as melhores seleções da Europa e do mundo e é isso que nos faz crescer", explicou.

A defesa do Sporting, de 25 anos, falava após o treino na academia do Manchester City, mais ligeiro para as jogadoras mais usadas.

Marchão, que jogou contra a Suíça e os Países Baixos, admite "algum cansaço após dois jogos exigentes", mas afirma que "tem sido uma experiência única" estar no Europeu.

Outra das jogadoras com o pleno no onze inicial neste Europeu, Catarina Amado também salienta que a atual classificação no grupo "deixa tudo em aberto", pelo que o objetivo é "trabalhar para trazer melhor resultado possível e garantir o apuramento".

A atleta lousanense, que completa 23 anos na próxima semana, não esconde o orgulho de estar nesta seleção, na qual só entrou no ano passado.

"Estou a jogar contra as melhores seleções numa competição que é das melhores e é nestes palcos que eu quero andar a nível pessoal", afirmou aos jornalistas, prometendo "continuar a trabalhar para ter as minhas oportunidades".

Após dois bons resultados, a cumplicidade entre as jogadoras é evidente no campo e nos treinos, tendo a defesa do Benfica confirmado que o ambiente no grupo "é muito bom".

O coletivo recebeu hoje palavras de encorajamento dos internacionais Bernardo Silva e João Cancelo, que se encontravam na academia do Manchester City a treinar pelo clube inglês.

Os dois, que já tinham assistido ao jogo contra a Holanda na quarta-feira com o colega Ruben Dias, cumprimentaram as jogadores e equipa técnica e tiraram fotografias, mas não falaram aos jornalistas.

Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, defrontará a Suécia no domingo às 17:00 no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

Até agora empatou com a Suíça (2-2) e perdeu com os Países Baixos (3-2), tendo apenas conseguido um ponto, tal como as helvéticas.

Suecas e neerlandesas lideram o Grupo C com quatro pontos cada, mas uma derrota na última jornada, no domingo, pode abrir caminho para Portugal ou a Suíça.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.