Joana Martins dispensada da Seleção Nacional devido a lesão

A médio Joana Martins, do Sporting, foi dispensada da seleção portuguesa feminina, após ser "considerada inapta" para a dupla jornada da Liga das Nações, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."A internacional portuguesa Joana Martins foi dispensada, esta segunda-feira, dos trabalhos da Seleção Nacional Feminina A. Avaliada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, a centrocampista foi considerada inapta para a dupla jornada da Liga das Nações", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo na Internet. A jogadora, de 22 anos, soma três internacionalizações pela equipa das 'quinas'.

Na terça-feira, a equipa comandada por Francisco Neto tem agendado dois treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde uma jogadora a designar irá falar aos jornalistas, a partir das 09:00.

Portugal vai estrear-se na Liga das Nações frente à França, em 22 de setembro, em Valenciennes, recebendo em 26 a Noruega, em Barcelos, nas duas primeiras jornadas do Grupo 2, que integra também a Áustria, seleções que estão à frente da portuguesa no ranking da FIFA.

Entre julho e agosto, Portugal participou pela primeira vez no Mundial, disputado na Nova Zelândia e Austrália, terminando no terceiro lugar do Grupo E, depois de ter perdido por 1-0 com os Países Baixos, que eram as vice-campeãs mundiais em exercício, vencido por 2-0 o Vietname, e empatado 0-0 com os Estados Unidos, vencedoras das duas edições anteriores.

Lista de 24 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Servette, Sui), Patrícia Morais (Sporting de Braga), Sierra Cota-Yarde (Universidade de Arkansas, EUA).

- Defesas: Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Bruna Costa (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Servette, Sui), Lúcia Alves (Benfica).

- Médias: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton, Ing).

- Avançadas: Ana Dias (Zenit São Petersburgo, Rus), Ana Capeta (Sporting), Diana Silva (Sporting), Nádia Gomes (São Francisco Glens, EUA), Telma Encarnação (Marítimo).